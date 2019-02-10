В Бельгии "желтые жилеты" атаковали домовладение экс-премьера Ди Рупо

Полиция бельгийского города Монс объявила в воскресенье о 38 административных арестах участников манифестации "желтых жилетов", устроивших беспорядки накануне, в том числе акцию вандализма в отношении дома председателя франкоязычной Социалистической партии Бельгии Элио Ди Рупо.

Около сотни "желтых жилетов" провели в субботу в Монсе несогласованную манифестацию протеста, переросшую в действия, нарушавшие общественный порядок. В частности, участники марша бросали петарды в почтовый ящик дома Э.Ди Рупо - бывшего мэра города и бывшего премьер-министра страны.

По данным полиции, эти действия "причинили ущерб" жилищу известного бельгийского политика.

События приняли такой оборот, что местным городским стражам порядка пришлось звать на помощь силы федеральной полиции.