На Харьковщине пограничники пресекли попытку контрабанды в РФ крупной партии икры

В Харьковской области в воскресенье утром пограничники задержали гражданина Украины, который на УАЗе с грузом красной икры и икры щуки пытался нелегально пересечь границу с РФ.

"Правонарушения удалось обнаружить по предварительно предоставленной информации и при участии оперативных сотрудников Восточного регионального управления Госпогранслужбы вместе с пограничниками отдела "Тополи" Харьковского отряда... В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая", - говорится в сообщении.

Водитель УАЗа задержан, товар и машина изъяты и в установленном порядке переданы компетентным органам. Стоимость изъятого установит экспертиза.

В отношении задержанного составлены административные документы за нарушение государственной границы, его дальнейшую судьбу решит суд.