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20:28 10.02.2019

Тема Голодомора актуальна и сейчас, считает создательница фильма "Мистер Джонс"

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Тема Голодомора актуальна и сейчас, считает создательница фильма "Мистер Джонс"

Темы, затрагиваемые в фильме основного конкурса Берлинале "Мистер Джонс" о Голодоморе в Украине в 1930-х годах, актуальны и в настоящее время, считает режиссёр картины Агнешка Холланд.

"Это сложный фильм для экранизации. Когда я почитала сценарий, меня поразила его актуальность, подача материала, сюжет и сама тема. Голодомор - одно из ужаснейших преступлений человечества в XX веке, сотворенных людьми или режимом, если хотите. Для меня работа над проектом была моральным долгом и ответственностью", - сказала она на пресс-конференции в воскресенье.

Она подчеркнула, что картина также ставит вопрос, что для современного человека значат медиа. "А также какова повестка у медиа, что мы можем сказать про фейк-новости или пропаганду, которую легко распространять в разделённом мире. Я считаю, что без свободных медиа не может быть демократии", - сказала А.Холланд.

Польская картина "Мистер Джонс", вошедшая в основной конкурс Берлинале, снятая в копродукции с Великобританией и Украиной, основана на реальной истории. В центре сюжета - валийский журналист Гарет Джонс, который приезжает СССР в 1930-е годы, чтобы взять интервью у Иосифа Сталина. Впоследствии он едет на юг страны и становится свидетелем Голодомора. Позднее, несмотря на угрозу собственной жизни, Г.Джонс пишет статью об ужасах, свидетелем которых он стал. В это же время писатель Джордж Оруэлл, впечатлившись историей журналиста, начинает работу над повестью "Скотный двор".

Теги: #голодомор #режисер #кинофестиваль #германия
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