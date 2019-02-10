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19:17 10.02.2019

Эмоциональная низость – Аваков о высказывании полицейского "ложись Бандера"

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Эмоциональная низость – Аваков о высказывании полицейского "ложись Бандера"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков осудил высказывание сотрудника полиции "Ложись Бандера" во время нейтрализации угрозы штурма группой молодых людей Подольского райуправления полиции Киева, подчеркнув, что считает поведение правоохранителя недостойным.

"О "Ложись Бандера" – эмоциональная низость. Это недостойное поведение полицейского. Не писал – (начальник столичного главка полиции – ИФ) Андрей Крищенко просил, что сам скажет. Сказал. Все правильно. Это недопустимо. За это стоит попросить прощения у людей и стоит сделать выводы!!!", - написал А.Аваков в своем блоге на интернет-портале "Украинская правда" в воскресенье.

Ранее в воскресенье А.Крищенко в ходе брифинга касательно произошедших 9 февраля в здании Подольского райуправления полиции Киева принес извинения за высказывание сотрудника "Ложись Бандера" во время нейтрализации угрозы штурма группой молодых людей райуправления полиции.

"Я лично хочу извиниться за действия полицейского и считаю их недопустимыми. Эти работники будут наказаны. Нам есть над чем работать. Мне лично стыдно", - сказал начальник столичного главка.

Теги: #полицейский #украина #аваков #высказывание
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