Луценко: личность бившего лежащего ногами и кричавшего о Бандере у райотдела полиции в Киеве установлена

В ходе проведенных следственных действий по произошедшим в субботу во время нейтрализации угрозы захвата группой молодых людей Подольского райуправления полиции Киева событиям, следователи установили личность правоохранителя, наносившего удары ногой лежачему на асфальте молодому человеку и кричавшего "Ложись Бандера", сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Он отметил, что сразу после первых сообщений в соцсетях Генпрокуратура начала производство о превышении полномочий работниками столичной полиции и "следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом".

Вместе с тем, генпрокурор подчеркнул, что следствие "так же принципиально даст оценку попытке захвата помещения РО Нацполиции".