События

18:21 10.02.2019

ООС: Боевики 3 раза обстреляли ВСУ на Донбассе - без потерь

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ООС: Боевики 3 раза обстреляли ВСУ на Донбассе - без потерь

В течение воскресенья, с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции украинских войск на Донбассе 3 раза, в том числе один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, потерь нет, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск: вблизи Гнутово - из минометов калибра 82-мм; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия", – говорится в сообщении на странице штаба в Фесйбук.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Светлодарска.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Обороняющиеся украинские подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

В штабе добавили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Теги: #оос #сводка #украина
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