ООС: Боевики 3 раза обстреляли ВСУ на Донбассе - без потерь

В течение воскресенья, с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции украинских войск на Донбассе 3 раза, в том числе один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, потерь нет, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск: вблизи Гнутово - из минометов калибра 82-мм; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия", – говорится в сообщении на странице штаба в Фесйбук.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Светлодарска.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Обороняющиеся украинские подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

В штабе добавили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.