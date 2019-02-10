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16:05 10.02.2019

В Украине в начале недели будет прохладно, местами пройдут дожди

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В Украине в начале недели будет прохладно, местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 11 февраля, в Украине ожидается не очень холодная погода с осадками лишь в западной части, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

Ночью на крайнем западе, днём в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах северных, восточных и центральных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в западных областях и на крайнем юге страны 0-3° тепла; днём 1-6° тепла, в Одесской области и Крыму до +9°С.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 февраля самая высокая температура воздуха днём была 8,8 в 1958, 1997г., самая низкая ночью -25,0 в 1909г.

На 12 февраля синоптики прогнозируют в Украине, кроме восточных областей, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, ночью местами в Карпатском регионе, днём в северных, Черкасской и Полтавской областях значительные осадки, в южной части дождь.

На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в большинстве областей, кроме южной части, в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в южной части днём 4-9°, в Крыму до 14°.

В Киеве - мокрый снег и дождь, днём значительные осадки; температура воздуха ночью и днём 0-2° тепла.

Теги: #укргидрометцентр
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