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14:59 10.02.2019

Задержанных в Подольском управлении полиции ночью отпустили

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Задержанных в Подольском управлении полиции ночью отпустили

Все граждане, задержанные в субботу в Киеве во время инцидента в здании Подольского управления полиции, были отпущены, по факту произошедших событий зарегистрированы 3 уголовных производства, правовую оценку действиям полиции даст ГБР в ходе расследования, однако в столичном главке полиции также проводят свое служебное расследование.

"Открыто уголовное производство по ст.296 "Хулиганство", ч.2 ст.345 "Причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа" и ст.341 "Попытка захвата административного здания", - рассказал на брифинге в воскресенье начальник главка полиции в г.Киев Андрей Крищенко.

По его словам, в связи с инцидентом у Подольского райуправления полиции в порядке ст.208 УПК были задержаны 14 человек, у них были изъяты травматические пистолеты, газовые баллончики и ножи, которые не подпадают под классификацию "холодное оружие", однако они потенциально могли быть применены для причинения колющих или режущих повреждений.

Начальник главка полиции рассказал, что всех задержанных отпустили еще около 00:30 воскресенья. "В настоящее время у нас задержанных нет", - подчеркнул А.Крищенко.

При этом он отметил, что после проведения ряда процессуальных действий будет дана юридическая оценка произошедшему и действиям участников инцидента.

По словам А.Крищенко, у правоохранителей есть информация о том, что семеро задержанных после освобождения обратились в больницу, однако по состоянию на сейчас в полицию не поступала информация от медиков, что кто-либо из обратившихся находится на стационарном лечении.

Говоря о получивших травмы правоохранителях, начальник главка сообщил, что ьрое сотрудников полиции получили химические ожоги глаз из-за применения газовых баллончиков.

А.Крищенко напомнил, что Госбюро расследований открыло уголовное производство ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Он заверил, что полиция Киева уже предоставила всю имеющуюся по инциденту информацию следователям ГБР.

Кроме этого главком полиции начато служебное расследование.

"Пока еще никто (из фигурирующих в произошедших событиях полицейских – ИФ) не отстранен. Служебное расследование началось только сегодня утром… и расследования будут проведены по всем фактам и по всем действиям полицейских", - сказал он.

А.Крищенко также принес извинения за высказывание сотрудника полиции "Ложись Бандера" во время нейтрализации угрозы штурма группой молодых людей райуправления полиции.

"Я лично хочу извиниться за действия полицейского и считаю их недопустимыми. Эти работники будут наказаны. Нам есть над чем работать. Мне лично стыдно", - сказал начальник столичного главка.

Как сообщалось, 9 февраля на Контрактовой площади в Киеве перед встречей одного из кандидатов в президенты с избирателями полиция задержала группу скрывающих свои лица молодых людей с символикой националистических организаций. При осмотре у них были выявлены газовые баллончики, травматические пистолеты, ножи. Они были доставлены в Подольское управление полиции в г.Киев на ул.Хорива и спустя некоторое время отпущены.

По прошествии некоторого времени эти же молодые люди вместе со своими товарищами вновь пришли в Подольское управление полиции с требованиями вернуть изъятые у них вещи. Спустя некоторое время они попытались проникнуть в здание, устроив потасовку с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

Теги: #киев #крищенко #полиция
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