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13:10 10.02.2019

Харьковская полиция открыла дело по факту попытки подкупа избирателя

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Проживающий в Харькове пенсионер пожаловался в полицию на то, что ему предложили заплатить, если он проголосует за определенного кандидата в президенты Украины.

"Пенсионер сообщил, что около 14:00 (субботы - ИФ) на его мобильный номер позвонила неизвестная женщина и поинтересовалась будет ли мужчина 31 марта голосовать на выборах и определился он с кандидатом на пост президента Украины. После чего она предложила за денежное вознаграждение в сумме 500 грн проголосовать за определенного кандидата. Для этого пенсионеру необходимо сообщить свои персональные данные. Последний ответил отказом и выключил трубку", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователем Индустриального отдела полиции Харькова открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Теги: #избиратели #выборы #харьков #подкуп
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