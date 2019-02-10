События

12:30 10.02.2019

Мир не станет безопаснее, если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и КНР нет – Столтенберг

1 мин читать
Мир не станет безопаснее, если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и КНР нет – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет отказываться от ядерного оружия, если Россия и КНР не сделают этого.

"Целью НАТО является мир без ядерного оружия, но если мы откажемся от ядерного оружия, если Россия и Китай сохранят свой арсенал, мир не станет более безопасным местом", - приводит слова Й.Столтенберга пресс-служба НАТО в Twitter.

Ранее он заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продолжит работать над этим.

По его словам, Россия неоднократно заявляла о своем недовольстве ДРСМД, который не запрещает оружие, разрабатываемое и размещаемое такими странами, как Китай, Индия, Пакистан или Иран. "Но это не оправдание для нарушения договора. Напротив, это должно быть поводом для укрепления этого договора о разоружении и привлечения большего числа партнеров", - считает он.

Теги: #кнр #рф #столтенберг #ядерное_оружие #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 09.02.2019
Порошенко: украинские выборы-2019 для Путина - как генеральная битва за Украину

Порошенко: украинские выборы-2019 для Путина - как генеральная битва за Украину

13:29 09.02.2019
Только членство в ЕС и НАТО сможет гарантировать Украине безопасность, независимость и благосостояние – Порошенко

Только членство в ЕС и НАТО сможет гарантировать Украине безопасность, независимость и благосостояние – Порошенко

10:31 09.02.2019
Миссия Украины при НАТО направила письмо поддержки незаконно осужденному в РФ украинскому журналисту Сущенко

Миссия Украины при НАТО направила письмо поддержки незаконно осужденному в РФ украинскому журналисту Сущенко

00:53 09.02.2019
Украина и Бельгия обсудили продолжающуюся агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире

Украина и Бельгия обсудили продолжающуюся агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире

23:25 08.02.2019
В аннексированном Крыму хотят забрать единственный храм ПЦУ

В аннексированном Крыму хотят забрать единственный храм ПЦУ

19:03 08.02.2019
Бельгия готова поддержать санкции против граждан РФ, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе - Арьев

Бельгия готова поддержать санкции против граждан РФ, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе - Арьев

16:42 08.02.2019
Всеукраинский совет церквей обратился к руководству РФ и РПЦ с призывом отпустить украинских заложников и политзаключенных – митрополит Епифаний

Всеукраинский совет церквей обратился к руководству РФ и РПЦ с призывом отпустить украинских заложников и политзаключенных – митрополит Епифаний

15:44 08.02.2019
Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине и направил его на подпись президенту

Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине и направил его на подпись президенту

15:32 08.02.2019
И.Кива: Закрепление на конституционном уровне курса на ЕС и НАТО - покупка индульгенции Запада

И.Кива: Закрепление на конституционном уровне курса на ЕС и НАТО - покупка индульгенции Запада

14:40 08.02.2019
Паспорта более 50 россиян из "ЧВК Вагнера", погибших год назад в Сирии, до сих пор считаются действительными – СБУ

Паспорта более 50 россиян из "ЧВК Вагнера", погибших год назад в Сирии, до сих пор считаются действительными – СБУ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подразделения полиции проводят оперативно-профилактическую отработку Константиновки

В Одессе двум военнопленным морякам присвоили офицерские звания – ВМС ВСУ

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

ПОСЛЕДНЕЕ

Харьковская полиция открыла дело по факту попытки подкупа избирателя

Подразделения полиции проводят оперативно-профилактическую отработку Константиновки

Маршрут движения троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 изменен в связи с ликвидацией аварии на водопроводной сети - КГГА

Южная Корея увеличила расходы на содержание американского контингента в стране

В Африке разбился вертолет ООН, четыре человека погибли

На дорогах Киева местами гололедица, без осадков - КГГА

Порошенко поздравил курсантов Института Военно-Морских Сил с получение звания "лейтенант"

На Прикарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Киеве на улице Казимира Малевича произошел пожар – ГСЧС

Боевики НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА