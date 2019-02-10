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11:50 10.02.2019

Подразделения полиции проводят оперативно-профилактическую отработку Константиновки

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Подразделения полиции проводят оперативно-профилактическую отработку Константиновки

Подразделения Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил по приказу командующего ООС Сергея Наева проводят оперативно-профилактическую отработку населенного пункта Константиновка (Донецкая обл.), сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сотрудники Национальной полиции Украины, входящие в состав Объединенных сил, выполняли свои обязанности путем несения службы в пеших патрулях и на автомобилях. Во время отработки составлен ряд административных протоколов, раскрыты два преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков и изъяты взрывоопасные вещества", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в воскресенье.

При этом в штабе ООС добавили, что указанные мероприятия продолжаются.

Теги: #донецкая_область #оос #патрули #полиция
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