Маршрут движения троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 изменен в связи с ликвидацией аварии на водопроводной сети - КГГА

Маршрут движения троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 изменен в связи с ликвидацией аварии на водопроводной сети, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"10 февраля продолжается выполнение работ по ликвидации аварии на водопроводной сети по ул. Сечевых Стрельцов, 25. Движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 на участке от ул. В. Черновола до Майдана Независимости закрыто" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в воскресенье утром.

Для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение по следующим маршрутам:

"Временный автобусный маршрут № 16Тр "Майдан Независимости - ул. Дорогожицкая"; троллейбусный маршрут № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская"; троллейбусный маршрут № 16 от ул. Академика Туполева до станции метро "Площадь Льва Толстого"; троллейбусный маршрут № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода" – отметили в КГГА.