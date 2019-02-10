События

10:11 10.02.2019

В Африке разбился вертолет ООН, четыре человека погибли

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Вертолет Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) потерпел крушение в этом африканском регионе, передают в воскресенье западные СМИ.

В результате крушения погибли четыре человека, говорится в сообщении. Отмечается, что вертолет разбился при посадке, причины крушения не установлены.

Абьей - территория с особым статусом, которая оспаривается Южным Суданом, но контролируется северным правительством. В настоящее время там размещены эфиопские миротворцы, действующие под эгидой ООН.

Южный Судан провозгласил независимость от Судана по итогам референдума в июле 2011 года после многолетней гражданской войны. Хартум, в свою очередь, признал новое государство. Однако между странами до сих пор остаются острые разногласия по поводу приграничных территорий.

Теги: #судан #крушение #вертолет
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