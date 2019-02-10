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09:34 10.02.2019

Порошенко поздравил курсантов Института Военно-Морских Сил с получение звания "лейтенант"

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Порошенко поздравил курсантов Института Военно-Морских Сил с получение звания "лейтенант"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил курсантов Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" с получением звания "лейтенант".

"Самые теплые поздравления 26 курсантам выпускного курса Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков" – написал П. Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Среди выпускников - курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин, захваченные в Керченском проливе пограничниками РФ.

"Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома. А нашим ребятам хочу сказать одно - не сдаваться! Мы боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой. Верю, Богдан и Владислав обязательно станут командирами катеров и будут приумножать наши боевые традиции!" – отметил президент Украины.

Теги: #президент #украина #поздравления
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