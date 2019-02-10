События

08:17 10.02.2019

В Киеве на улице Казимира Малевича произошел пожар – ГСЧС

1 мин читать
В Киеве на улице Казимира Малевича произошел пожар – ГСЧС

В Киеве, в офисном здании по улице Казимира Малевича произошел пожар, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

"9 февраля в 23:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре в трехэтажном офисном здании на ул. Казимира Малевича, 86-г, что в Голосеевском районе" – говорится в сообщении на официальном сайте ГУ ГСЧС в городе Киеве в воскресенье ночью.

По словам спасателей пожар произошел на 3-ем этаже здания.

"Возгорание произошло на третьем мансардном этаже с распространением огня на кровлю здания. В 1:10 пожар на площади 200 кв. м был локализован, а уже в 02:05 - ликвидирован. В результате пожара повреждена мебель, оргтехника, повреждены и разобраны деревянные конструкции перекрытия и кровли офисного здания" – отметили в ГСЧС

"Жертв и пострадавших на месте пожара не обнаружено. Причина пожара устанавливается" – подытожили в ГСЧС.

Теги: #киев #украина #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:17 10.02.2019
Боевики НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения – штаб ООС

06:45 10.02.2019
Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе

Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе

05:32 10.02.2019
В Николаеве Фриз вручила воинам АТО сертификаты на новое жилье – Министерство по делам ветеранов

В Николаеве Фриз вручила воинам АТО сертификаты на новое жилье – Министерство по делам ветеранов

04:19 10.02.2019
В Киеве спасатели сняли в субботу с льдины мальчика на Русановском канале - ГСЧС

В Киеве спасатели сняли в субботу с льдины мальчика на Русановском канале - ГСЧС

02:48 10.02.2019
В Одессе двум военнопленным морякам присвоили офицерские звания – ВМС ВСУ

В Одессе двум военнопленным морякам присвоили офицерские звания – ВМС ВСУ

00:24 10.02.2019
Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных активистов, - Маси Найем

Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных активистов, - Маси Найем

00:12 10.02.2019
Медведчук: я не призываю к сепаратизму, а предлагаю автономный статус Донбасса по примеру закрепленного в Конституцию статуса Крыма

Медведчук: я не призываю к сепаратизму, а предлагаю автономный статус Донбасса по примеру закрепленного в Конституцию статуса Крыма

23:51 09.02.2019
Владислав Мангер исключен из состава депутатов "Батькивщины"

Владислав Мангер исключен из состава депутатов "Батькивщины"

22:37 09.02.2019
На одного из участников акции протеста зарегистрировано уголовное производство, 15 человек задержаны – Маси Найем

На одного из участников акции протеста зарегистрировано уголовное производство, 15 человек задержаны – Маси Найем

20:55 09.02.2019
Сарган: работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим

Сарган: работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

ПОСЛЕДНЕЕ

Болтон высмеял Мадуро, во время выступления которого погас свет

Более 50 тыс. манифестантов участвовали в акциях "желтых жилетов" во Франции

На Берлинале второй день продолжаются митинги "желтых жилетов" за повышение зарплаты работникам кинотеатров

Глава Нацполиции: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы

Трамп заявил о позитивных переменах в экономике США за время его правления

В Париже мужчина потерял руку в стычке манифестантов с полицией

ООС: Боевики 7 раз обстреляли ВСУ на Донбассе

Полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства с начала кампании в Киевской области

СБУ выявила пропажу 10 культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре, возбуждено дело

При попытке штурма Подольского управления полиции задержаны около 40 человек, возбуждено три дела

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА