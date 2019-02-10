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07:17 10.02.2019

Боевики НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения – штаб ООС

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Боевики НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщает пресс-цент штаба операции Объединенных сил.

"9 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" – говорится в сводке, опубликованной но официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 120 мм - в районе поселка Пески; из минометов калибра 82 мм - вблизи города Авдеевка; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Чермалык" – отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты Новотошковское и Крымское.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 9 февраля, двое боевиков НВФ были уничтожены и двое получили ранения. Также, по уточненным данным, 8 февраля военнослужащие ООС уничтожили одну боевую бронированную машину противника.

Теги: #оос #сводка #украина
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Интерфакс-Украина
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