В Николаеве Фриз вручила воинам АТО сертификаты на новое жилье – Министерство по делам ветеранов

В Николаеве министр по делам ветеранов Ирина Фриз вручила сертификаты на квартиры 33 участникам АТО, сообщает пресс-служба министерства по делам ветеранов.

"Сегодня сертификаты на квартиры получили 33 семьи участников боевых действий АТО. В течение следующего недели в ЦНАП они смогут завершить юридическое оформление ордеров на свое имя" – говорится в сообщении , на официальной странице Министерства по делам ветеранов в соцсети Фейсбук в субботу вечером.