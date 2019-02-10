В Киеве спасатели сняли в субботу с льдины мальчика на Русановском канале - ГСЧС

В Киеве спасатели сняли с отколовшейся льдины мальчика на Русановском канале, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"9 февраля в 12:51 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о том, что на Русановском канале, на льдине находится мальчик - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ ГСЧС в городе Киеве.

Как оказалось, мальчик 2007 года рождения находился на льдине на расстоянии 12 м от берега. Спасатели с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли ребенка, который был невредим, однако напуган.

По словам очевидцев, компания друзей играла у реки и один из них решил прыгнуть на лед, часть которой вместе с мальчиком оторвалась от берега.

В ГСЧС напомнили о правилах пребывания на водоемах в зимнее время.