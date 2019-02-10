События

04:19 10.02.2019

В Киеве спасатели сняли в субботу с льдины мальчика на Русановском канале - ГСЧС

1 мин читать
В Киеве спасатели сняли в субботу с льдины мальчика на Русановском канале - ГСЧС

 В Киеве спасатели сняли с отколовшейся льдины мальчика на Русановском канале, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"9 февраля в 12:51 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о том, что на Русановском канале, на льдине находится мальчик - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ ГСЧС в городе Киеве.

Как оказалось, мальчик 2007 года рождения находился на льдине на расстоянии 12 м от берега. Спасатели с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли ребенка, который был невредим, однако напуган.

По словам очевидцев, компания друзей играла у реки и один из них решил прыгнуть на лед, часть которой вместе с мальчиком оторвалась от берега.

В ГСЧС напомнили о правилах пребывания на водоемах в зимнее время.

Теги: #киев #гсчс #мальчик #украина #льдина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:32 10.02.2019
В Николаеве Фриз вручила воинам АТО сертификаты на новое жилье – Министерство по делам ветеранов

В Николаеве Фриз вручила воинам АТО сертификаты на новое жилье – Министерство по делам ветеранов

02:48 10.02.2019
В Одессе двум военнопленным морякам присвоили офицерские звания – ВМС ВСУ

В Одессе двум военнопленным морякам присвоили офицерские звания – ВМС ВСУ

00:24 10.02.2019
Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных активистов, - Маси Найем

Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных активистов, - Маси Найем

00:12 10.02.2019
Медведчук: я не призываю к сепаратизму, а предлагаю автономный статус Донбасса по примеру закрепленного в Конституцию статуса Крыма

Медведчук: я не призываю к сепаратизму, а предлагаю автономный статус Донбасса по примеру закрепленного в Конституцию статуса Крыма

23:51 09.02.2019
Владислав Мангер исключен из состава депутатов "Батькивщины"

Владислав Мангер исключен из состава депутатов "Батькивщины"

22:37 09.02.2019
На одного из участников акции протеста зарегистрировано уголовное производство, 15 человек задержаны – Маси Найем

На одного из участников акции протеста зарегистрировано уголовное производство, 15 человек задержаны – Маси Найем

20:55 09.02.2019
Сарган: работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим

Сарган: работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим

20:36 09.02.2019
Глава Нацполиции: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы

Глава Нацполиции: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы

16:56 09.02.2019
При попытке штурма Подольского управления полиции задержаны около 40 человек, возбуждено три дела

При попытке штурма Подольского управления полиции задержаны около 40 человек, возбуждено три дела

16:45 09.02.2019
Более 20 человек доставили правоохранители в отделение полиции в ходе массовых акций на Контрактовой площади в Киеве

Более 20 человек доставили правоохранители в отделение полиции в ходе массовых акций на Контрактовой площади в Киеве

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

ПОСЛЕДНЕЕ

Болтон высмеял Мадуро, во время выступления которого погас свет

Более 50 тыс. манифестантов участвовали в акциях "желтых жилетов" во Франции

На Берлинале второй день продолжаются митинги "желтых жилетов" за повышение зарплаты работникам кинотеатров

Трамп заявил о позитивных переменах в экономике США за время его правления

В Париже мужчина потерял руку в стычке манифестантов с полицией

ООС: Боевики 7 раз обстреляли ВСУ на Донбассе

Полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства с начала кампании в Киевской области

СБУ выявила пропажу 10 культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре, возбуждено дело

Победителями всеукраинского рейтинга "Книга года-2018" стали издания Поповича, Андруховича, Буковски, Подобной и Жадана

Минобороны проведет зенитно-ракетные учения в боевыми стрельбами в Херсонской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА