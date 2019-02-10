Болтон высмеял Мадуро, во время выступления которого погас свет

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в субботу высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого внезапно выключился свет.

"Свет померк для мафии Мадуро в Венесуэле", - написал Дж.Болтон на своей странице в Twitter.

При этом советник разместил ссылку на видеозапись с пресс-конференции президента Венесуэлы. На записи видно, как венесуэльский лидер произносит речь, однако затем в зале начинает мигать свет. После того, как свет полностью выключился, Н.Мадуро вынужден прервать выступление.