События

01:12 10.02.2019

Болтон высмеял Мадуро, во время выступления которого погас свет

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в субботу высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого внезапно выключился свет.

"Свет померк для мафии Мадуро в Венесуэле", - написал Дж.Болтон на своей странице в Twitter.

При этом советник разместил ссылку на видеозапись с пресс-конференции президента Венесуэлы. На записи видно, как венесуэльский лидер произносит речь, однако затем в зале начинает мигать свет. После того, как свет полностью выключился, Н.Мадуро вынужден прервать выступление.

Теги: #президент #сша #инцендент #венесуэла
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