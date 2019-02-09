События

22:37 09.02.2019

На одного из участников акции протеста зарегистрировано уголовное производство, 15 человек задержаны – Маси Найем

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 На одного из участников акции протеста , произошедшей под зданием управления полиции в Подольском районе Киева зарегистрировано уголовное производство, 15 человек задержаны, сообщил адвокат задержанных Маси Найем.

"По факту событий, которые произошли во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на одного из участников зарегистрировали уголовное производство (в 17:06). Правовая квалификация уголовного правонарушения: ст. 345 ч. 2. В квалификации отсутствует ст. 296 ч. 4." – написал М. Найем на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По словам адвоката 15 человек задержаны, но в полиции уже готовится постановление об освобождении всех участников протестов.

"15 человек задержали по ст. 208 УПК. Но прямо сейчас полиция выносит постановление о освобождении всех лиц" – отметил М. Найем.

Теги: #киев #митинг #украина #задержание
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