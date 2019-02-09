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20:36 09.02.2019

Глава Нацполиции: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы

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Глава Нацполиции: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отверг обвинения полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и отметил повышение градуса противостояния в преддверье выборов президента Украины.

"Суббота. Киев. Задерживаем молодежь на Подоле. Повторяем: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы. Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка ?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы" – написал С. Князев на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Полицейские задержали более 40 участников штурма отделения полиции.

"Результат при "освобождении" 15 патриотов - полиция задерживает 40 "освободителей". При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты. Что в этом демократического? Трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз" – отметил глава Нацполиции Украины.

"Будем действовать законно, правильно, но бескомпромиссно" – подытожил С. Князев.

Теги: #киев #князев #украина #полиция #протесты
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