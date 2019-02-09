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18:44 09.02.2019

В Париже мужчина потерял руку в стычке манифестантов с полицией

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В Париже мужчина потерял руку в стычке манифестантов с полицией

Участнику манифестации "желтых жилетов" в Париже оторвало кисть руки во время стычки с полицией, сообщают в субботу французские СМИ.

Пострадал 30-летний мужчина, фотографировавший акцию протеста. По некоторым данным, он также ранен в голову.

Инцидент произошел у здания Национального собрания, где полицейские из "силового заслона" применили спецсредства против манифестантов. Пострадавшего эвакуировали спасатели из аппарата Национального собрания.

Точная причина увечья не сообщается, один из очевидцев заявил журналистам, что это результат взрыва гранаты для разгона толпы.

Французское протестное движение "желтых жилетов" проводит в субботу 13-ю акцию, тогда как по данным исследовательской группы YouGov, опубликованным в конце недели, около 64% французов продолжают высказываться в поддержку их протеста, на 2% больше, чем месяц назад.

Ранее сообщалось, что в Париже колонна в несколько сотен манифестантов направилась от площади Этуаль в сторону Марсова поля. В Facebook можно прочитать их лозунг: "Мы не остановимся, пока не свергнуты Макрон и Пятая республика!"

Поступили сообщения об акциях "желтых жилетов" в По, Ангулеме, Бордо, Тулузе, Монпелье, Лионе, Лилле, Нанте, Ренне, Бресте и других местах.

Практически всюду к требованиям повышения жизненного уровня населения добавляются призывы к смене режима.

Теги: #протест #франция #желтые_жилеты
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