СБУ выявила пропажу 10 культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре, возбуждено дело

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (Московского патриархата), установили недостаток 10 предметов, представляющих культурную ценность, по данному факту открыто уголовное производство.

"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Продолжаются следственные действия.