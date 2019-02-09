Победителями всеукраинского рейтинга "Книга года-2018" стали издания Поповича, Андруховича, Буковски, Подобной и Жадана

Гран-при "Всеукраинского рейтинга "Книга года-2018" получила книга Мирослава Поповича "Філософія свободи", а награду "Издательский имидж года" получило издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", сообщает портал "Читомо".

По информации интернет–издания, имена победителей были объявлены во время торжественной церемонии, которая прошла в Украинском доме накануне в пятницу.

Победителем в номинации "Популярные издания/историческая беллетристика" стала "Terra Ucrainica. Історичний атлас України і сусідніх земель" (Харків: Клуб сімейного дозвілля); в номинации "Исследование, документы" – Степан Рудницкий "История, геополитика и география" (Київ: Темпора).

В номинации "Политология и социология" победу одержало издание "Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть" Владимира Ермоленко (Київ: Дух і Літера), в номинации "Публицистика/современные мемуары" – "Дівчата зрізають коси" Евгении Подобной (Київ: Люта справа); в номинации "Бизнес/экономика/успех" – Адам Альтер "Нездоланні" (Київ: BookChef).

В номинации "Научно-популярная литература" победителями стало издание "Таємниці цивілізації" (Харків: "Виват"); в номинации "Философия/антропология/психология" – "Філософія свободи" Мирослава Поповича (Харків: Фоліо); в номинации "Произведения для школьников средних классов" - Фрэнсис Бернетт "Таємний сад" (Київ: Nebo Booklab Publishing); в номинации "Познавательная и развивающая книга" победил Кузько Кузякин "#щотакематематика?" (Харків: Талант).

Победителем в номинации "Краеведческая и туристическая литература/этнография/история повседневности/путевые заметки" стал сборник "Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі ХІХ–ХХ століть" (Київ: Критика).

В номинации "Современная украинская проза/эссеистика/драматургия" победил роман "Коханці Юстиції" Юрия Андруховича (Чернівці: Meridian Czernowitz), а также "Свято неділі" и "Картини на провінційному тлі" Валерия Шевчука (Київ: Кліо); в номинации "Зарубежная проза/эссеистика/драматургия" – "Під скляним ковпаком" Сильвии Плат (Львів: Видавництво Старого Лева").

Победителями в номинации "Поэзия/ афористика" стали Чарлз Буковски "Грай на піаніно п’яно ніби на ударних поки пальці ледь за кровоточать" (Київ: Люта справа) и Сергей Жадан со сборником "Антена" (Чернівці: Meridian Czernowitz).

В номинации "Жанровая литература (детектив/приключения/фантастика/любовный роман/исторический роман/молодежная проза/автобиографии)" победителем стал Юрий Косач с романом "Сеньйор Ніколо" (Київ: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"); лауреатами премии "Нон-фикшн" стали Владимир Панченко "Повість про Миколу Зерова" из серии "Постаті культури" (Київ: "Дух і Літера") и Владимир Ермоленко с книгой "Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століт) (Київ:"Дух і Літера").

Гран-при конкурса получила книга Мирослава Поповича "Філософія свободи" (Харків:"Фоліо").

Награду "Издательский имидж года" получило издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" (Киев).