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15:49 09.02.2019

Минобороны проведет зенитно-ракетные учения в боевыми стрельбами в Херсонской области

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Минобороны проведет зенитно-ракетные учения в боевыми стрельбами в Херсонской области

Министерство обороны Украины в феврале проведет зенитно-ракетные учения с боевыми стрельбами вблизи аннексированного Крыма.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, в течение 2019 года запланировано проведение четырех учений с боевыми стрельбами из ЗРК и ЗРС.

Ближайшие учения пройдут в феврале на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области вблизи Крыма. Во время учений планируют отработать стрельбы из "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Обстановка будет максимально приближена к боевой.

"Первоочередное внимание традиционно будет уделяться боевым стрельбам. Планируем провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения. Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и "С-300П". Дивизии "трьохсоток" вызовут в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Конечно, обстановка будет выглядеть более реалистично. А именно это и является основной задачей", - сообщил начальник зенитных ракетных войск Украины Юрий Ставский.

По его словам, учения связаны с наращиванием Россией военной техники на границе с оккупированным Крымом.

Теги: #учения #минобороны
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