События

15:31 09.02.2019

Во Львове сотрудника миграционной службы уличили во взятке

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Во Львове сотрудника миграционной службы уличили во взятке

Сотрудника Государственной миграционной службы задержали после получения взятки в 14 тыс. грн, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

По данным пресс-службы, главный специалист одного из районных отделов ГУ Государственной миграционной службы вымогал и получил от гражданина одной из стран Юго-восточной Азии указанную сумму за содействие в получении иностранцем гражданства Украины.

Чиновника задержали возле здания ГУ Госмиграционной службы после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Задержание проводились совместными усилиями СБУ, ГБР и военной прокуратуры.

Теги: #львов #взятка #сбу
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