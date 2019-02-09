Во Львове сотрудника миграционной службы уличили во взятке

Сотрудника Государственной миграционной службы задержали после получения взятки в 14 тыс. грн, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

По данным пресс-службы, главный специалист одного из районных отделов ГУ Государственной миграционной службы вымогал и получил от гражданина одной из стран Юго-восточной Азии указанную сумму за содействие в получении иностранцем гражданства Украины.

Чиновника задержали возле здания ГУ Госмиграционной службы после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Задержание проводились совместными усилиями СБУ, ГБР и военной прокуратуры.