Умер украинский журналист Олег Ныпадымка

В Киеве на 61-м году жизни умер известный украинский журналист Олег Ныпадымка, сообщает сайт телеканала 24.ТV

"В Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка. Его не стало в ночь на 8 февраля, а причиной смерти Ныпадымки стала остановка сердца", - говорится в сообщении.

О. Ныпадымка родился в 1958 г., в 1990-х был первым заместителем главного редактора газеты «Всеукраинские ведомости», в 1997 году основал газету "Сегодня" и был ее главным редактором до 2002 года. О. Ныпадымка имел звание Заслуженный журналист Украины.