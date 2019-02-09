Пророссийские боевики, вероятно, снова испытывали лазерное оружие на Донбассе - Госпогранслужба

Украинские пограничники в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия на Донбассе.

Как сообщает в субботу Администрация Госпогранслужбы Украины, "российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать нормами международного права и использовать запрещенные виды вооружения - пограничники из состава Объединенных сил этой ночью в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия".

До 4 часов утра в субботу, начиная с 22.00 8 февраля в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, а также опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось, информирует погранслужба.

Подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил неоднократно фиксировали подобные случаи. В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы, отмечается в сообщении.

Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций, сообщает Госпогранслужба.