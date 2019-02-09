События

14:21 09.02.2019

Пророссийские боевики, вероятно, снова испытывали лазерное оружие на Донбассе - Госпогранслужба

1 мин читать
Пророссийские боевики, вероятно, снова испытывали лазерное оружие на Донбассе - Госпогранслужба

Украинские пограничники в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия на Донбассе.

Как сообщает в субботу Администрация Госпогранслужбы Украины, "российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать нормами международного права и использовать запрещенные виды вооружения - пограничники из состава Объединенных сил этой ночью в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия".

До 4 часов утра в субботу, начиная с 22.00 8 февраля в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, а также опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось, информирует погранслужба.

Подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил неоднократно фиксировали подобные случаи. В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы, отмечается в сообщении.

Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций, сообщает Госпогранслужба.

Теги: #госпогранслужба #боевики #оружие #донбасс #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:44 09.02.2019
За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

18:14 08.02.2019
Боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения на Донбассе с начала суток пятницы – штаб ООС

Боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения на Донбассе с начала суток пятницы – штаб ООС

18:00 08.02.2019
Мининфраструктуры с июля планирует ввести 20% скидку на доставку периодики в Донецкой и Луганской областях

Мининфраструктуры с июля планирует ввести 20% скидку на доставку периодики в Донецкой и Луганской областях

17:55 08.02.2019
"Укрзализныця" предусмотрела сценарий реинтеграции Донбасса в собственной стратегии развития на 2019-2023гг

"Укрзализныця" предусмотрела сценарий реинтеграции Донбасса в собственной стратегии развития на 2019-2023гг

14:18 08.02.2019
Общество Красного Креста Украины предоставило пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь более чем на 1 млрд грн

Общество Красного Креста Украины предоставило пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь более чем на 1 млрд грн

11:48 08.02.2019
И.Геращенко: Украина продолжит "выдавливать" россиян из всех миссий до деоккупации Крыма и Донбасса

И.Геращенко: Украина продолжит "выдавливать" россиян из всех миссий до деоккупации Крыма и Донбасса

07:14 08.02.2019
Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет

Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет

02:17 08.02.2019
Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов временно оккупированных территорий

Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов временно оккупированных территорий

01:14 08.02.2019
Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

01:09 08.02.2019
Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны проведет зенитно-ракетные учения в боевыми стрельбами в Херсонской области

Во Львове сотрудника миграционной службы уличили во взятке

Умер украинский журналист Олег Ныпадымка

СБУ предупредила попытку привлечения гражданина Украины к поджогу церкви УПЦ (МП) по заказу российских спецслужб

Портнов из-за санкций подал иски против МИД, Генпрокуратуры и посольства Украины в Канаде

В Украине с начала года на водоемах погибли 30 человек

Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 17 человек

Only OCU temple in annexed Crimea to be expropriated by occupiers — archbishop

Российские пограничники в ПП "Нехотеевка" в течение трех дней не пропустили в РФ более 90 украинцев

Завтра в Украине без осадков, в понедельник в западных, днём и в северных областях дождь и мокрый снег

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА