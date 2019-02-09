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13:44 09.02.2019

СБУ предупредила попытку привлечения гражданина Украины к поджогу церкви УПЦ (МП) по заказу российских спецслужб

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СБУ предупредила попытку привлечения гражданина Украины к поджогу церкви УПЦ (МП) по заказу российских спецслужб

Российские спецслужбы и так называемые "министерства государственной безопасности ЛНР/ДНР" пытаются организовать поджоги культовых сооружений Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в нашем государстве на религиозной почве. Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР осуществляют поиск исполнителей, которые за 2 тыс. долл. готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По информации украинской спецслужбы, деньги обещали прислать на банковскую карту одного из украинских банков после предоставления видеозаписи преступных действий в качестве отчета.

В СБУ сообщили, что алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой, выглядел следующим образом (на языке оригинала): "Нарисовать на месте любой из предложенных символов; начать съёмки, снять темноту и момент возгорания; снять секунд 10 горения; дотла жечь не непременно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно Московский патриархат; на акцию телефон брать без сим-карты, в момент съёмки поставит телефон в авиарежим, чтоб труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае".

Служба безопасности Украины сообщили, что уже пресекла попытку привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления.

"Однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается. В связи с этим СБ Украины призывает граждан быть бдительными и в случае получения подобного рода "заказов" безотлагательно информировать отечественную спецслужбу", - сказано в сообщении.

Теги: #церковь #сбу #упц_мп #поджог
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