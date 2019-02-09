События

12:53 09.02.2019

В Украине с начала года на водоемах погибли 30 человек

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В Украине с начала года на водоемах погибли 30 человек

В Украине с начала 2019 года на водоемах погибли 30 человек

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и, тем самым, подвергать свою жизнь опасности. О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже 30 человеческих жизней унесла вода с начала 2019 года", - сказано в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в субботу.

ГСЧС призывает украинцев воздержаться от прогулок по тонкому льду в период оттепели и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.

Теги: #гсчс #водоем #смерть
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Интерфакс-Украина
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