В Украине с начала года на водоемах погибли 30 человек

В Украине с начала 2019 года на водоемах погибли 30 человек

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и, тем самым, подвергать свою жизнь опасности. О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже 30 человеческих жизней унесла вода с начала 2019 года", - сказано в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в субботу.

ГСЧС призывает украинцев воздержаться от прогулок по тонкому льду в период оттепели и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.