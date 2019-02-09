Российские пограничники в ПП "Нехотеевка" в течение трех дней не пропустили в РФ более 90 украинцев

Российские пограничники безосновательно отказывают гражданам Украины во въезде, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В течение последних трех дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ РФ", - сказано в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы в субботу.

Так, через российский пункт пропуска "Нехотеевка", который находится напротив украинского ПП "Гоптовка" в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причинам не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.

"Российские пограничники не объясняют причин непропуска или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как Toyota-Prado, Volkswagen-Passat и другие. Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию", - сказано в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам Украины с просьбой учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку кроме безосновательных возвратов не исключено влияние на украинских граждан российскими спецслужбами.