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12:05 09.02.2019

Завтра в Украине без осадков, в понедельник в западных, днём и в северных областях дождь и мокрый снег

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Завтра в Украине без осадков, в понедельник в западных, днём и в северных областях дождь и мокрый снег

В воскресенье, 10 февраля, погоду в Украине будет определять область повышенного давления, сформированная в прохладном воздухе. Однако осадков не прогнозируется, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в западных и большинстве южных областей от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла, на западе страны до 8° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 февраля самая высокая температура днем была 10,3° тепла в 2002г., самая низкая ночью 25,6° мороза в 1911г.

В понедельник , 11 февраля, в западных, днём и в северных областях дождь и мокрый снег, в Карпатском регионе значительные осадки, на остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно южный , 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в северных, центральных и восточных областях ночью 0-5 ° мороза, днем 0-5° тепла; в западных областях и в южной части ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-9 тепла, в Крыму до 14°.

В Киеве 11 февраля ночью без осадков, днем дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный , 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3 ° мороза, днем 1-3° тепла.

Теги: #погода
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