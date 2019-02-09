События

11:53 09.02.2019

Группа граждан пыталась незаконно переместить на оккупированную территорию Донецкой области партию женских курток на более 300 тыс. грн

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Группа граждан пыталась незаконно переместить на оккупированную территорию Донецкой области партию женских курток на более 300 тыс. грн

Украинские пограничники на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области выявили пять граждан, которые пешком пытались переместить на временно неподконтрольные территории более 200 женских курток и косметические средства.

"Общая стоимость обнаруженного составляет более 300 тыс. грн. Нарушители и товары переданы представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения", - сказано в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины в субботу.

Теги: #кпвв #контрабанда
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