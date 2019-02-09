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10:31 09.02.2019

Миссия Украины при НАТО направила письмо поддержки незаконно осужденному в РФ украинскому журналисту Сущенко

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Миссия Украины при НАТО направила письмо поддержки незаконно осужденному в РФ украинскому журналисту Сущенко

Миссия Украины при НАТО направила письмо поддержки незаконно осужденному в России по обвинению в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко.

"Миссия Украины при НАТО присоединяется к акции в поддержку корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, который был осужден кремлевской властью к 12 годам заключения по сфабрикованному обвинению в шпионаже", - сказано в сообщении миссии на странице в соцсети Фейсбук.

В сообщении отмечается, что украинский журналист стал "символом борьбы для многих украинский по всему миру".

"Мы желаем ему выстоять и как можно скорее вернуться домой, чтобы следующий день рождения уже встречать дома в кругу семьи", - отмечает миссия Украины при НАТО.

В письме, адресованном Р.Сущенко, коллектив миссии Украины при НАТО поздравляет журналиста с 50-летием и благодарит "за мужество и преданность Украины".

Как сообщалось, Р.Сущенко был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса РФ) и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

Свою вину Р.Сущенко категорически не признает. Как заявлял его защитник Марк Фейгин, его доверитель работал собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, а в РФ приехал с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.

12 сентября 2018 года Верховный суд РФ подтвердил приговор Р.Сущенко и оставил все апелляционные жалобы без удовлетворения.

Теги: #сущенко #рф #россия #украина #нато
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