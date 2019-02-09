События

08:43 09.02.2019

На пожаре в Днепропетровской области погибли три человека

1 мин читать

В результате пожара в частном жилом доме в пгт.Чортомлык (Днепропетровская обл.) погибли три человека, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"8 февраля в 18:39 в пгт. Чертомлык Покровского городского совета в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 25 кв.м. в 19:30.

К тушению пожара привлекались 10 человек личного состава ГСЧС и 2 единицы техники.

Теги: #жертвы #украина #пожар #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:06 09.02.2019
В Киеве 9 февраля ожидается гололедица, без осадков

В Киеве 9 февраля ожидается гололедица, без осадков

08:26 09.02.2019
В 2019 году киевские власти планируют строительство двух больниц

В 2019 году киевские власти планируют строительство двух больниц

07:54 09.02.2019
Председатель ОБСЕ предложил Украине обеспечить допуск наблюдателей от России на президентские выборы

Председатель ОБСЕ предложил Украине обеспечить допуск наблюдателей от России на президентские выборы

07:44 09.02.2019
За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

06:39 09.02.2019
В работу нескольких троллейбусов вносятся изменения

В работу нескольких троллейбусов вносятся изменения

05:26 09.02.2019
Прокуратура будет добиваться реального срока для водителя, который сбил женщину на переходе и скрылся

Прокуратура будет добиваться реального срока для водителя, который сбил женщину на переходе и скрылся

04:36 09.02.2019
Для безопасности движения в Киеве коммунальщики продолжают ликвидацию опасных разрушений дорог

Для безопасности движения в Киеве коммунальщики продолжают ликвидацию опасных разрушений дорог

03:44 09.02.2019
Харьковская полиция открыла дело по мошенничеству при растаможке автомобилей

Харьковская полиция открыла дело по мошенничеству при растаможке автомобилей

02:34 09.02.2019
С 1 марта украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

С 1 марта украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

01:43 09.02.2019
В Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя

В Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

ПОСЛЕДНЕЕ

С понедельника на дорогах Украины станет больше участков измерения скорости с помощью TruCam

Немецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале, требуя повышения зарплаты

Правоохранители во Львовской области препятствовали разжиганию конфликта на концерте Зеленского

В аннексированном Крыму хотят забрать единственный храм ПЦУ

В Белой Церкви полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко

Более 43тыс. нарушений скоростного режима на дорогах Украины зафиксировали патрульные с начала применения TruCam - Билошицкий

Президенты Украины, Польши и Литвы посетят штаб-квартиру ЛитПолУкрбриг в Люблине в феврале

Правление НОТУ призывает набсовет пересмотреть решение о прекращении контракта с Аласанией

Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 15 человек

В подразделении наркополиции Львовщины идет полная проверка деятельности, а всех его сотрудников ждет переаттестация – Аброськин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА