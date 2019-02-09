На пожаре в Днепропетровской области погибли три человека

В результате пожара в частном жилом доме в пгт.Чортомлык (Днепропетровская обл.) погибли три человека, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"8 февраля в 18:39 в пгт. Чертомлык Покровского городского совета в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 25 кв.м. в 19:30.

К тушению пожара привлекались 10 человек личного состава ГСЧС и 2 единицы техники.