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07:44 09.02.2019

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

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За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"8 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Павлополя, дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберных стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера - в районе Авдеевки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Кримского, из минометов калибра 120 мм. и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный, из гранатометов - в районе Зайцевого.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 8 февраля, шесть боевиков уничтожены и семеро ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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