События

06:39 09.02.2019

В работу нескольких троллейбусов вносятся изменения

1 мин читать
В работу нескольких троллейбусов вносятся изменения

На выходных, 9-10 февраля в Киеве изменят работу троллейбусы №№ 6, 16, 18, сообщила пресс-слуба КП "Киевпастранс".

"С 10:00 9 февраля ориентировочно до 10:00 10 февраля в связи с ликвидацией аварии на водопроводной сети по ул. Сечевых Стрельцов, 25 движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 на участке от ул. Черновола до Майдана Независимости закрывается", - говорится в сообщении.

Для обеспечения пассажирских перевозок на указанный период организуется движение временного автобусного маршрута № 16Тр "Майдан Независимости - ул. Дорогожицкая", троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская", троллейбусов маршрута № 16 от ул.Академика Туполева к станции метро "Площадь Льва Толстого", троллейбусов маршрута № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Пассажиры автобусов маршрута № 16Тр имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.

Теги: #киев #изменение #украина #движение #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:26 09.02.2019
Прокуратура будет добиваться реального срока для водителя, который сбил женщину на переходе и скрылся

Прокуратура будет добиваться реального срока для водителя, который сбил женщину на переходе и скрылся

04:36 09.02.2019
Для безопасности движения в Киеве коммунальщики продолжают ликвидацию опасных разрушений дорог

Для безопасности движения в Киеве коммунальщики продолжают ликвидацию опасных разрушений дорог

03:44 09.02.2019
Харьковская полиция открыла дело по мошенничеству при растаможке автомобилей

Харьковская полиция открыла дело по мошенничеству при растаможке автомобилей

02:34 09.02.2019
С 1 марта украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

С 1 марта украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

01:43 09.02.2019
В Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя

В Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя

01:25 09.02.2019
С понедельника на дорогах Украины станет больше участков измерения скорости с помощью TruCam

С понедельника на дорогах Украины станет больше участков измерения скорости с помощью TruCam

00:53 09.02.2019
Украина и Бельгия обсудили продолжающуюся агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире

Украина и Бельгия обсудили продолжающуюся агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире

00:04 09.02.2019
Правоохранители во Львовской области препятствовали разжиганию конфликта на концерте Зеленского

Правоохранители во Львовской области препятствовали разжиганию конфликта на концерте Зеленского

23:25 08.02.2019
В аннексированном Крыму хотят забрать единственный храм ПЦУ

В аннексированном Крыму хотят забрать единственный храм ПЦУ

22:53 08.02.2019
Украина в январе-2019 нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 12,3% по сравнению с январем-2018

Украина в январе-2019 нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 12,3% по сравнению с январем-2018

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале, требуя повышения зарплаты

В Белой Церкви полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко

Более 43тыс. нарушений скоростного режима на дорогах Украины зафиксировали патрульные с начала применения TruCam - Билошицкий

Президенты Украины, Польши и Литвы посетят штаб-квартиру ЛитПолУкрбриг в Люблине в феврале

Правление НОТУ призывает набсовет пересмотреть решение о прекращении контракта с Аласанией

Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 15 человек

В подразделении наркополиции Львовщины идет полная проверка деятельности, а всех его сотрудников ждет переаттестация – Аброськин

Военные прокуроры с начала года задержали за взятки 52 человека – Матиос

Двое украинских киберполицейских получили почетные знаки отличия от ФБР США за помощь в прекращении работы "xDedic"

Денисова: один из переданных "ЛНР" Украине заключенных еще 2 года назад был освобожден судом, но удерживался оккупантами за решеткой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА