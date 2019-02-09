В работу нескольких троллейбусов вносятся изменения

На выходных, 9-10 февраля в Киеве изменят работу троллейбусы №№ 6, 16, 18, сообщила пресс-слуба КП "Киевпастранс".

"С 10:00 9 февраля ориентировочно до 10:00 10 февраля в связи с ликвидацией аварии на водопроводной сети по ул. Сечевых Стрельцов, 25 движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 на участке от ул. Черновола до Майдана Независимости закрывается", - говорится в сообщении.

Для обеспечения пассажирских перевозок на указанный период организуется движение временного автобусного маршрута № 16Тр "Майдан Независимости - ул. Дорогожицкая", троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская", троллейбусов маршрута № 16 от ул.Академика Туполева к станции метро "Площадь Льва Толстого", троллейбусов маршрута № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Пассажиры автобусов маршрута № 16Тр имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.