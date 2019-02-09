Прокуратура будет добиваться реального срока для водителя, который сбил женщину на переходе и скрылся

Прокуратура Харьковской области подаст апелляционную жалобу с требованием ужесточить наказание и приговорить к реальному лишению свободы водителя, который сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Дзержинский райсуд Харькова признал 30-летнего водителя виновным в совершении ДТП и оставлении потерпевшего в опасности (ч. 2 ст. 286, ч.1 ст.135 УК Украины) и назначил ему условное наказание (пять лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на три года).

"Позиция суда о наказании виновника аварии кажется нам слишком мягкой. Поэтому, чтобы правонарушитель понес заслуженное наказание за совершенное преступление, прокуратура сейчас готовит апелляционную жалобу", - цитирует пресс-служба начальника отдела прокуратуры Харьковской области Максима Блохина.

Во время рассмотрения дела в суде первой инстанции прокурор требовал приговорить обвиняемого к пяти годам реального лишения свободы.

Как сообщалось, в июне 2017 года на пр.Победы нетрезвый водитель автомобиля Toyota на пешеходном переходе сбил женщину и уехал с места ДТП, бросив пострадавшую на дороге.

В результате аварии женщина получила многочисленные переломы и тяжелые травмы. Водителя задержали в тот же вечер, хотя мужчина пытался бежать от правоохранителей.