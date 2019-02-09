С понедельника на дорогах Украины станет больше участков измерения скорости с помощью TruCam

С понедельника, 11 февраля, сотрудники Департамента патрульной полиции Украины увеличат количество используемых ими приборов для фиксации скоростного режима TruCam до 50 единиц, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"На сегодня, напоминаю, что приборов работает 30 шт. Однако! Уже со следующего понедельника ожидайте еще 20 приборов и новые участки измерения! Итак, с понедельника 11.02.2019г., будем иметь 50 приборов измерения скорости на дорогах страны", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

При этом А.Билошицкий подчеркнул, что Патрульная полиция Украины продолжает действовать по установленным ранее стандартам: "Публикуется карта с нанесением участков использования (TruCam - ИФ); - Стоят предупредительные знаки; - Стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячках", - написал он.

Первый замначальника департамента патрульной полиции также опубликовал в своем посте карты размещения приборов изменения скорости TruCam с указанием участков автодорог и дат, с которых на них начинается измерение скоростного режима.

"Новые места измерения отображены на карте красным, а те, что уже были – синим", - сопроводил комментарием опубликованную карту правоохранитель.

Как сообщалось, 20 декабря 2018г глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине 2019 года. Он отметил, что в настоящее время дорожная полиция работает в 23 областях Украины на участках дорог протяженностью более 6 тыс. км. С.Князев сообщил, что за два месяца работы дорожной полиции уже вынесено 18 тысяч постановлений о правонарушениях, взыскано 4 млн грн штрафов.

"Что касается оборудования, которое будет закуплено для внедрения фотофиксации. Его закупки – за государственные средства. Если за средства местных громад будет закуплено аналогичное оборудование, то мы проведем сертификацию, это не нарушение закона", - сказал он.

В настоящее время, по словам главы правоохранительного ведомства, полицейские используют ручной прибор фиксации скорости TruCam, и "других приборов пока нет".

С.Князев подчеркнул, что большинство законодательных актов относительно введения фото- и видеофиксации уже приняты, осталось принять небольшое количество правовых документов на уровне Кабинета министров, ведомства и внутриминистерских документов. "Думаю, что в первом квартале следующего года мы отчитаемся о запуске пилотных проектов, а до конца полугодия фото- и видеофиксация заработает по всей стране", - сказал глава Нацполиции.