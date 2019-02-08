События

23:25 08.02.2019

В аннексированном Крыму хотят забрать единственный храм ПЦУ

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В аннексированном Крыму хотят забрать единственный храм ПЦУ

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что оккупационные власти Крыма сообщили верующим храма Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе, чтобы они "освободили помещение".

"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе требуют от всех молитвы - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - написал Зоря на своей странице в Facebook.

Он отметил, что существует угроза уничтожения единственного в Симферополе православного храма.

"Очевидно, что это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - считает архиепископ.

Теги: #крым #рф #церковь #украина #аннексия
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