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22:18 08.02.2019

В Белой Церкви полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко

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В Белой Церкви полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко

В Белой Церкви (Киевская обл.) во время выступления лидера партии "Батькивщина", кандидата в президенты Юлии Тимошенко на митинге перед городским советом группа провокаторов бросила в толпу людей семь дымовых шашек, правоохранители задержали шестерых, сообщила пресс-служба "Батькивщины".

"Так, во время митинга, на который собрались 10 тыс. человек в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек", - сказано в сообщении.

Кроме того, возле сцены стоял автомобиль на еврономерах. Отмечается, что во время выступления Ю.Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о его минировании. Специалисты профильных служб вручную откатили машину на безопасное расстояние.

"Батькивщина" требует детального расследования дела. Мы также призываем президента Украины прекратить прибегать к откровенно уголовных действий против своих политических конкурентов", - подчеркнули в пресс-службе партии.

Позднее в пресс-службе Национальной полиции Украины подтвердили информацию о совершенной провокации в Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты, однако отметили, что неизвестные бросили только две дымовые шашки.

"Во время выступления кандидата неизвестные бросили две дымовые шашки в людей, присутствовавших на встрече", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали правонарушителей. По информации Нацполиции, у пяти человек, которые находились на площади, изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки. Все они задержаны.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Теги: #киевская_область #тимошенко #украина #провокации
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