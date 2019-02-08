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21:25 08.02.2019

Более 43тыс. нарушений скоростного режима на дорогах Украины зафиксировали патрульные с начала применения TruCam - Билошицкий

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Более 43тыс. нарушений скоростного режима на дорогах Украины зафиксировали патрульные с начала применения TruCam - Билошицкий

С начала использования патрульными полицейскими на дорогах Украины устройств измерения скорости TruCam - средств для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов, - зафиксировано более 43тыс. таких нарушений, сообщил первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Несмотря на открытость, на сегодня было зафиксировано уже более 43 тыс. любителей погонять. Привлекли к ответственности", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

При этом А.Билошицкий подчеркнул, что Патрульная полиция Украины продолжает действовать по установленным ранее стандартам: "- Публикуется карта с нанесением участков использования (TruCam - ИФ); - Стоят предупредительные знаки; - Стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячках", - написал он.

Как сообщалось, патрульные полицейские начали использовать в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения устройства измерения скорости TruCam 8 октября 2018г.

Тогда А.Билошицкий отмечал, что характеристики прибора не предусматривают вмешательства человека в работу устройства на месте фиксации нарушения. "Прибор содержит в себе специальную систему шифрования данных… Инспектор не имеет доступа и не может удалить любые моменты самостоятельно. Также прибор содержит так называемый счетчик правонарушений, которые были зафиксированы с помощью данного прибора", - рассказал он.

По словам первого замначальника департамента патрульной полиции, контроль за соответствием количества зафиксированных правонарушений и привлеченных к ответственности будет осуществляться в отделах мониторинга в каждом управления патрульной полиции.

А.Билошицкий отметил, что использование этих приборов является первым шагом в дальнейшем развитии системы фото- и видеофиксации правонарушений, а следующими шагами станет внедрение системы автоматической фиксации нарушений.

На протяжении первой недели полиция использовала TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

Теги: #дороги #скорость #нарушения
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