Правление НОТУ призывает набсовет пересмотреть решение о прекращении контракта с Аласанией

Правление ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" призывает наблюдательный совет НОТУ пересмотреть решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией.

"Правление Общественного вещателя отмечает незаконность решения наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления, считает решение, принятое неправовым способом, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает наблюдательный совет ПАО НОТУ пересмотреть его с соблюдением всех правовых процедур", - сказано в сообщении правление на сайте Общественного в пятницу.

Правление НОТУ отмечает многочисленные нарушения процедуры принятия этого решения, вместе с секретностью голосования, о которых написал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

"Он также является членом наблюдательного совета ПАО НОТУ и присутствовал во время голосования и добавил к протоколу свое особое мнение, где выразил несогласие с тем, каким образом приняли решение о расторжении контракта с председателем правления. К его мнению присоединились еще два члена наблюдательного совета Светлана Остапа и Евгений Глибовицкий", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, набсовет НОТУ 31 января 2019 года девятью голосами из 12-ти поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – также".

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры", в связи с чем после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".