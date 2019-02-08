Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 15 человек

До 15 человек возросло число погибших в результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в стамбульском районе Картал, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, 13 человек, спасенные из-под завалов дома, были госпитализированы. Семеро из них находятся в "серьезном состоянии".

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате обрушения дома в Стамбуле. Причиной обрушения жилого здания могло стать то, что постройка была очень старой. В доме были 14 квартир, а проживали в них 27 - 30 человек.