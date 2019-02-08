В подразделении наркополиции Львовщины идет полная проверка деятельности, а всех его сотрудников ждет переаттестация – Аброськин

Группа центрального аппарата Нацполиции Украины проводит полную проверку организации деятельности Управления противодействия наркопреступности ГУ НП во Львовской области, руководитель управления отстранен от исполнения обязанностей, а все его сотрудники пройдут переаттестацию, заявил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Приказом главы Национальной полиции Украины руководитель управления противодействия наркопреступности отстранен от исполнения обязанностей. Такое решение было принято руководством Нацполиции после того, как один из сотрудников подразделения был уличен в преступлении", - приводит слова В.Аброськина Департамент коммуникации Нацполиции в пятницу вечером.

По его словам, во Львове уже работает группа центрального аппарата Нацполиции во главе с руководством Департамента противодействия наркопреступности. "Они проводят полную проверку организации деятельности львовского подразделения", - говорится в сообщении.

"По результатам этой проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении службы в качестве руководителя, так и других работников управления. В то же время мы запускаем переаттестацию всех сотрудников львовского УПН. Такие позорные случаи в рядах полиции недопустимы. И реакция на них будет жесткой", - подчеркнул первый замглавы Нацполиции.

В.Аброськин добавил, что к переаттестации сотрудников планируется привлечь международных партнеров, которые помогают украинским полицейским в развитии ведомства.

Как сообщалось, 5 февраля начальника 3-го межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности задержали во Львове на получении взятки. По данным прокуратуры Львовщины, он вымогал и получил 16 тыс. грн и $6,5 тыс. от жителя области за обещание не привлекать его к уголовной ответственности за сбыт около 100 граммов героина. Причем, по данным прокуратуры, эти наркотики полицейский сам продал указанному гражданину днем ранее.

Задержанного уведомили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств) и ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.