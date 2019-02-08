События

20:01 08.02.2019

Во Львове произошла перепалка между членами команды Зеленского и местными активистами

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Во Львове произошла перепалка между членами команды Зеленского и местными активистами

Во Львове перед концертом "Квартала 95" произошла словесная перепалка между членами команды кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского и группой местных активистов.

"Сейчас во Львове продолжается грандиозный концерт "Квартала"… 2 подряд. Но вы, наверное, слышали о провокации, которые состоялись час назад под концертным залом. Все четко по схеме: вопрос в одну сторону, громкие возгласы и атрибутика, которую сняли все, кто надо… Слава Богу, все закончилось мирно", - сообщает "Команда Зеленского" на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В сообщении подчеркивается, что В.Зеленский не обращает внимания на провокации.

"Команда Зеленского" подчеркивает, что принцип команды – "не пиариться на войне (как это делают все), а помогать и решать проблемы".

Как сообщает телеканал "Прямой", который транслировал конфликт, возле львовского цирка на акцию протеста собрались участники боевых действий на Донбассе, которые хотели получить комментарии В.Зеленского на его политические заявления.

"Мы не пришли сорвать его концерт. Мы пришли напомнить людям, кто такой господин Зеленский, и какие высказывания он себе позволяет. В частности, что "Украина, как проститутка, и со всех сторон может принимать". Это нас возмутило", - пояснил участник боевых действий на Донбассе Сергей Фаворский в комментарии "Прямому".

Кроме того, по его словам, активистов возмутил тезис В.Зеленского о готовности стать на колени перед президентом РФ Владимиром Путиным, который он высказал в интервью Дмитрию Гордону.

Также активисты спрашивали шоумена о его бизнесе в России.

Теги: #львов #зеленский #перепалка
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