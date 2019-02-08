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19:25 08.02.2019

Запасы угля на складах украинских ТЭС за неделю увеличились на 15%

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Запасы угля на складах украинских ТЭС за неделю увеличились на 15%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 8 февраля 2019 года составляют 879,9 тыс. тонн, что на 15% больше, чем неделю назад, 1 февраля, и на 40% меньше, чем годом ранее – 5 февраля 2018 года, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля антрацитовой группы на 8 февраля 2019 года составили 276,9 тыс. тонн, что на 11% больше запасов прошлой недели, и на 56,8% меньше, чем в прошлом году. Запасы угля газовой группы равны 603,1 тыс. тонн, что на 16,8% больше, чем неделю назад и на 26,7% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, запасы на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составляют 259,7 тыс. тонн, что на 1,3% меньше, чем неделю назад.

Как сообщалось, в середине января 2019 года запасы угля на складах ТЭС упали ниже прошлогодних почти в два раза.

Потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ Украины в 2018 году увеличилось на 5,7% (1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Теги: #запасы #украина #уголь
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