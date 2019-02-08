Полицейский получил ножевое ранение при задержании преступника, обстрелявшего из ружья офис радиостанции в Калуше

В г.Калуш (Ивано-Франковская обл.) злоумышленник, около полудня пятницы стрелявший по окнам офиса местной радиостанции "Калуш ФМ", во время задержания оказал сопротивление правоохранителям и ранил ножом сотрудника полиции.

"После сообщения о стрельбе на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Неподалеку от указанного адреса правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол с охотничьим ружьем внутри", - сообщает в пятницу вечером сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Полицейские поинтересовались, что у мужчины в чехле, на что он отреагировал агрессией, выхватил нож и нанес оперуполномоченному Кольского отдела полиции ножевое ранение лица.. "29-летнего лейтенанта полиции с места происшествия госпитализировали в Калушскую центральную больницу", - проинформировали в секторе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в области.

31-летнего злоумышленника, жителя Калуша, задержали. Проводятся следственные действия. Сейчас открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

"Добавим, что правоохранители на месте совершения преступления изъяли восемь гильз", - говорится в сообщении.