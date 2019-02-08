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18:34 08.02.2019

Порошенко призвал успешных и популярных украинцев рассказывать о прочитанных книгах и популяризировать любовь к чтению

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Порошенко призвал успешных и популярных украинцев рассказывать о прочитанных книгах и популяризировать любовь к чтению

Президент Украины Петр Порошенко призвал популяризировать любовь к чтению, рассказывать о посещении книжных магазинов и библиотек, потому что книги действуют не менее эффективно, чем оружие.

Как сообщает пресс-служба главы государства, П.Порошенко, выступая в пятницу на 20-й церемонии "Всеукраинский рейтинг "Книга года", подчеркнул, что агрессия России против Украины началась задолго до 2014 года – с захвата украинского телевидения, радио, книгоиздания.

"Чтобы защитить и сохранить Украину, мы должны были переломить ситуацию. Нашим ответом стал украинский контент, который уже сейчас – и я вас с этим поздравляю – доминирует на радио и постепенно расширяет свое пространство на украинском телевидении. Фильмы украинского производства собирают, наконец, полные залы кинотеатров", - сказал президент.

Он отметил, что украинские книги, которые заполнили полки в книжных магазинах, уже переходят от количества в качество.

"Получают популярность новые авторы, которые предлагают актуальные темы, обогащают язык, выходят во внешний мир", - сказал П.Порошенко, добавив, что растет и количество переводов зарубежных изданий, среди которых нон-фикшн и бестселлеры последних лет.

По мнению президента, лучшим показателем важности всего сделанного за пять лет являются украинские книги, которые украинские военные читают на фронте, на передовой. "Хочу открыть вам тайну: музыку там слушать нельзя, потому что ты должен слушать эфир, в том числе обстрелы российско-террористических войск. А книгу читать можно", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что в блиндажах рядом с оружием и патронами можно встретить целые мини-библиотеки. А в прифронтовой зоне с нетерпением ждут собранные волонтерами, предоставленные авторами и издателями книги для детских садов, школ, больниц.

П.Порошенко отметил, что в течение последних пяти лет "мы строили не только армию, но и укрепляли нашу национальную идентичность".

"А борьба народа за свободу, словно муза, вдохновляла наших художников. Книги и идеи порой способны преодолевать злейшего агрессора. И действуют не менее эффективно, чем оружие в руках воина", - сказал он.

П.Порошенко обратился к создателям и ценителям украинской книги: "Нам предстоит продолжать и развивать все, что сделано, чтобы украинская книга достойно встретила вызовы XXI века, заняла в нашей жизни то место, которого она заслуживает. Нам надо читать и распространять любовь к чтению, надо распространять круг книголюбов среди новых поколений украинцев".

Президент отметил, что власть может многое сделать, но "ни один президент не способен заставить человека покупать и читать книги". Он подчеркнул, что именно поэтому в этой сфере очень важно партнерство государства и общества, выработка совместных инициатив.

"Мой призыв к успешным и популярным людям – рассказывайте о прочитанных книгах, о посещении книжных магазинов и библиотек. Положите рядом интересную книгу, когда даете интервью. Сам я поддерживаю традицию ежегодно, может это нескромно, но называть десять лучших новинок. Присоединяйтесь к ней", - призвал глава государства

Теги: #порошенко
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