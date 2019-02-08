"Укрзалізниця" передбачила сценарій реінтеграції Донбасу у власній стратегії розвитку на 2019-2023 рр

АТ "Укрзалізниця" врахувало сценарій реінтеграції тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей у власній стратегії розвитку на 2019-2023 рр.

"У роботі над стратегією "Укрзалізниці" на найближчі п'ять років ми окремо передбачили сценарій реінтеграції Донбасу, його промисловості в єдину економічну і транспортну систему країни. У документі запропоновано бачення перспектив розвитку ситуації на ринку вантажних залізничних перевезень. Ми виходимо з того, що цей сценарій може бути реалістичним у той період часу, коли цілісність нашої країни буде відновлено, і "Укрзалізниця" має бути готова забезпечити перевезення з урахуванням збільшення обсягів", - процитовано в повідомленні "Укрзалізниці" главу компанії Євген Кравцов.

За його словами, у разі відновлення цілісності транспортної системи країни і всіх виробничих циклів, втрачених раніше, "Укрзалізниця" спроможна забезпечити перевезення необхідних обсягів вантажів у міжнародному сполученні із наразі ще окупованими територіями.

"Ми спрогнозували можливі обсяги перевезень у разі реінтеграції Донбасу. Базувалися на даних 2016 року - останнього року, коли існувало стабільне залізничне вантажне сполучення", - наголосив Є.Кравцов.

У компанії прогнозують, що у рік відновлення такого сполучення обсяги перевезень порівняно з 2016 роком (з урахуванням можливого стану промислових підприємств Донбасу) можуть становити: вугілля - 40%, залізної руди - 30%, чорних металів - 15%. Протягом наступних 10 років з моменту відновлення сполучення ці показники можуть подвоїтися.

За даними "Укрзалізниці", на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розташований вантажний, пасажирський, моторвагонний і тяговий рухомий склад, що належав компанії, у кількості: 226 тепловозів, 68 електровозів, 49 дизель-секцій, 94 електросекції, 29375 вантажних і 520 пасажирських вагонів.

Як повідомлялося, 15 березня 2017 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, проте воно не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.