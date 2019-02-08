События

18:20 08.02.2019

"Укрзалізниця" передбачила сценарій реінтеграції Донбасу у власній стратегії розвитку на 2019-2023 рр

2 мин читать
"Укрзалізниця" передбачила сценарій реінтеграції Донбасу у власній стратегії розвитку на 2019-2023 рр

АТ "Укрзалізниця" врахувало сценарій реінтеграції тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей у власній стратегії розвитку на 2019-2023 рр.

"У роботі над стратегією "Укрзалізниці" на найближчі п'ять років ми окремо передбачили сценарій реінтеграції Донбасу, його промисловості в єдину економічну і транспортну систему країни. У документі запропоновано бачення перспектив розвитку ситуації на ринку вантажних залізничних перевезень. Ми виходимо з того, що цей сценарій може бути реалістичним у той період часу, коли цілісність нашої країни буде відновлено, і "Укрзалізниця" має бути готова забезпечити перевезення з урахуванням збільшення обсягів", - процитовано в повідомленні "Укрзалізниці" главу компанії Євген Кравцов.

За його словами, у разі відновлення цілісності транспортної системи країни і всіх виробничих циклів, втрачених раніше, "Укрзалізниця" спроможна забезпечити перевезення необхідних обсягів вантажів у міжнародному сполученні із наразі ще окупованими територіями.

"Ми спрогнозували можливі обсяги перевезень у разі реінтеграції Донбасу. Базувалися на даних 2016 року - останнього року, коли існувало стабільне залізничне вантажне сполучення", - наголосив Є.Кравцов.

У компанії прогнозують, що у рік відновлення такого сполучення обсяги перевезень порівняно з 2016 роком (з урахуванням можливого стану промислових підприємств Донбасу) можуть становити: вугілля - 40%, залізної руди - 30%, чорних металів - 15%. Протягом наступних 10 років з моменту відновлення сполучення ці показники можуть подвоїтися.

За даними "Укрзалізниці", на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розташований вантажний, пасажирський, моторвагонний і тяговий рухомий склад, що належав компанії, у кількості: 226 тепловозів, 68 електровозів, 49 дизель-секцій, 94 електросекції, 29375 вантажних і 520 пасажирських вагонів.

Як повідомлялося, 15 березня 2017 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, проте воно не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.

Теги: #укрзалізниця #стратегія #донбас
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 09.11.2018
Безсмертный подтвердил, что россияне на ТКГ предлагали Киеву обменять Крым на Донбасс

Безсмертный подтвердил, что россияне на ТКГ предлагали Киеву обменять Крым на Донбасс

18:34 05.09.2018
Двое бойцов ВСУ ранены из-за обстрелов боевиков украинских позиций на Донбассе в течение дня

Двое бойцов ВСУ ранены из-за обстрелов боевиков украинских позиций на Донбассе в течение дня

18:24 22.08.2018
Спецпредставник ОБСЄ підтверджує домовленість про "шкільне перемир'я" на Донбасі

Спецпредставник ОБСЄ підтверджує домовленість про "шкільне перемир'я" на Донбасі

10:56 06.08.2018
В Украине зарегистрирован 1,51 млн вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса

В Украине зарегистрирован 1,51 млн вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса

18:07 27.06.2018
Украинская сторона в ТКГ готова к широкому компромиссу для освобождения заложников на Донбассе

Украинская сторона в ТКГ готова к широкому компромиссу для освобождения заложников на Донбассе

13:06 16.06.2018
Боевики на Донбассе с начала субботы совершил 11 обстрелов позиций ВСУ

Боевики на Донбассе с начала субботы совершил 11 обстрелов позиций ВСУ

16:03 10.04.2018
Волкер и дипломатические советники "нормандской четверки" продолжат работу над идеей размещения миротворцев ООН на Донбассе - Елисеев

Волкер и дипломатические советники "нормандской четверки" продолжат работу над идеей размещения миротворцев ООН на Донбассе - Елисеев

12:35 27.02.2018
Закон щодо Донбасу рамковий, усе залежить від того, як його імплементувати - Черниш

Закон щодо Донбасу рамковий, усе залежить від того, як його імплементувати - Черниш

16:45 23.02.2018
В "зонах безопасности" возле района боевых действий на Донбассе военнослужащие и правоохранители смогут проникать в жилье граждан

В "зонах безопасности" возле района боевых действий на Донбассе военнослужащие и правоохранители смогут проникать в жилье граждан

00:10 01.01.2018
Порошенко поздравил жителей оккупированных Донбасса и Крыма: "Братья и сестры, ваш дом – Украина"

Порошенко поздравил жителей оккупированных Донбасса и Крыма: "Братья и сестры, ваш дом – Украина"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения на Донбассе с начала суток пятницы – штаб ООС

Командующий Сухопутных войск США в Европе ознакомился с подготовкой и условиями проживания бойцов ВСУ на Яворовском полигоне

Мининфраструктуры с июля планирует ввести 20% скидку на доставку периодики в Донецкой и Луганской областях

Харьковчанину грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией за "закладки" кокаина и психотропов – прокуратура

Представительницы Кабмина и дипкорпуса приобщились к волонтерскому проекту по сбору средств на реабилитацию участников АТО

Окружной админсуд Киева не предоставил официального ответа о временном отстранение Супрун

Всеукраинский совет церквей обратился к руководству РФ и РПЦ с призывом отпустить украинских заложников и политзаключенных – митрополит Епифаний

Глава ЦИК называет недопустимыми попытки кандидатов в президенты манипулировать темой Госреестра избирателей

Комитет ВР избрал кандидатов в набсоветы ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка по своей квоте

И.Геращенко: Рада должна принять закон о статусе военнопленного, политзаключенного и заложника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА